Turuncu-lacivertlilerin Bandırmaspor'dan kadrosuna dahil ettiği Senegalli futbolcu, yeni takımıyla çıktığı ilk antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

23 yaşındaki forvet, Medipol Başakşehir'e transferinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

"Çok güçlü bir takıma geldim. Çok gol atmak ve takım arkadaşlarıma yardımcı olmak istiyorum. Rekabet için buradayım. Forma için korkum ve endişem yok. Takım arkadaşlarımla iyi bir rekabet içinde olacağız. Sahada yüzde yüzümü vermeyi hedefliyorum. Bu formayı hak edebilmek için sıkı bir şekilde çalışacağım."

Keny, Beşiktaş'ın da arasında yer aldığı başka takımlardan teklif aldığını ancak transferinde Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun önemli rol oynadığını vurguladı.

"Emre hocamız beni aradığında transfer için ikna etti. Çok fazla düşünmeme gerek kalmadı. Burayı seçmem gerekiyordu. Emre hocamın anlattıkları doğrultusunda Medipol Başakşehir'e gelmeye karar verdim."

Philippe Keny, Bandırmaspor'da sergilediği performansla Türkiye'de şampiyonluk yaşayan takımlardan birine transfer olmayı hak ettiğini aktardı.

"Kesinlikle buna inanıyordum. Bandırmaspor'da attığım goller, beni bugünlere getirdi. Buralar, benim için gerçekten çok ulaşılmaz hedefler değildi. Orada işimi çok iyi yaptım. Artık Medipol Başakşehir'de daha iyi hedeflere ulaşmak adına çalışmalara devam edeceğim."