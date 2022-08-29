Stat zeminindeki problem sebebiyle Arabam.com Konyaspor, Eskişehir Yeni Stadı'nda Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetti.

arabamcom Konyaspor'a galibiyeti getiren golün 66. dakikada Muhammet Demir filelerle buluşturdu.

Her iki takımda saha 10 kişi kaldı. Fenerbahçe'de Enner Valencia 22. dakikada direk kırımızı, Konyaspor'da ise Adil Demirbağ 54. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

[Fotoğraf: AA]

Sezonun ilk iki maçında aldığı beraberliklerin ardından, 4-0’lık İstanbulspor galibiyetiyle moral bulan Arabam.com Konyaspor, taraftarı önünde kazandı.

Ligde gol yemeyen tek takım olarak yoluna devam eden yeşil beyazlılar puanını 8'e yükseltti.

Süper Lig ve Avrupa’da aldığı iyi sonuçlarla karşılaşmaya moralli çıkartan Fenerbahçe ise, ligde ilk yenilgisini alarak 7 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

15. dakikada Konyaspor'da Bytyqi, sol kanattan taşıdığı topu, Fenerbahçe ceza sahası içindeki Muhammet Demir'e aktardı. Muhammet'in kontrol edemediği meşin yuvarlak auta çıktı.

33. dakikada Bytyqi, savunmadan atılan uzun pasta sol kanatta topla buluştu. Fenerbahçe ceza alanına giren Bytyqi'nin şutunda kaleci Altay, topu kontrol etti.

40. dakikada yeşil-beyazlı ekibin atağında, Soner Dikmen'in Fenerbahçe ceza sahasının solundan yaptığı ortada Muhammet Demir'in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Altay'da kaldı.

Müsabakanın ilk yarısı, golsüz sonuçlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

50. dakikadaki Konyaspor atağında Bytyqi'nin sol kanattan Fenerbahçe kalesinin arka direğine doğru yaptığı ortada topla buluşan Muric'in şutunda, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı bloke etti.

55. dakikada Fenerbahçe, Osayi-Samuel'in düşürülmesi sonucu ceza sahası dışından sağ çaprazdan serbest atış kazandı. Topun başına geçen Rossi'nin ceza alanı içine doğru yaptığı ortada iyi yükselen Szalai'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

61. dakikada oyuna ikinci yarıda dahil olan İrfan Can Kahveci'nin Konyaspor ceza sahası içine yaptığı ortada kale direğine yakın bölgede topla buluşan Rossi'nin şutunda, kaleci Sehic gole izin vermedi.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 65. dakikada Konyaspor öne geçti. Bytyqi'nin sol kanattan yaptığı ortada Fenerbahçe savunmasını geçen topa Muhammet Demir kafayı vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Altay'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 1-0

90. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sol kanattan Konyaspor ceza alanı içine yaptığı ortada iyi yükselen Joao Pedro'nun kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.

90+6. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içindeki Arao'nun kafa vuruşunda, kaleci Sehic topu kontrol etti.

Arabam.com Konyaspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Yeni Eskişehir.

Hakemler: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Ok.

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Muric (Dk. 63 Endri Çekiçi), Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Bytyqi (Dk. 90+1 Cebrail Karayel), Rahmanovic (Dk. 58 Uğurcan Yazğılı), Muhammet Demir (Dk. 90+1 Ikpeazu).

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Lemos (Dk. 31 Serdar Dursun), Szalai, Peres, Ferdi Kadıoğlu, Zajc (Dk. 71 Mert Hakan Yandaş), Arao, Lincoln (Dk. 46 Bright Osayi-Samuel), Emre Mor (Dk. 46 İrfan Can Kahveci), Rossi (Dk. 71 Joao Pedro), Valencia.

Kırmızı kartlar: Dk. 22 Valencia (Fenerbahçe), Dk. 54 Adil Demirbağ (Arabam.com Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 88 Calvo, Dk. 90+4 Soner Dikmen (Arabam.com Konyaspor)

Gol: Dk. 66 Muhammet Demir (Arabam.com Konyaspor)

Jorge Jesus: İstediğimiz fikirleri uygulayamadık

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını kaydetti.

Jesus, ofansif ve defansif anlamda fikirlerini çok az sahaya yansıttıklarını anlattı.

"Valencia'nın erken gördüğü kırmızı kartın da bunda etkisi var. 10 kişi kalmamıza rağmen golü yemedik. Son iki ayda gösterdiğimiz hem ofansif hem de defansif dinamik ve hızlı futbolu sergileyemedik. İstediğimiz fikirleri uygulayamadık. Maçta nadir gol pozisyonu oldu. Rakibimiz geliştirdiği ender atakta golü buldu ve maçı 1-0 kazandı."

[Fotoğraf: AA]

"Değişikliklerle maça çözüm bulmaya çalıştık"

Jesus, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

"Yaptığımız değişikliklerle maça çözüm bulmaya çalıştık. Takıma defansif ve ofansif anlamda dinamiklik katmaya çalıştık. Devre arasında yaptığımız değişiklikle maçı dengeye getirdik. Rakibimiz bizi şaşırtacak hızlı kontrataklar yapmadı bugün. İlk yarıda 1 kişi eksik kaldık. Bu yüzden rakibimizi geride kabul ettik. Onlara hızlı atak yapacak boşluklar bırakmadık. Takımın genel performansına baktığımızda bugünkü oyunumuz gerçek performansımızı göstermiyor. Bugün çok iyi bir performans sergileyemedik ama gerçek seviyemiz bu değil. Oyuncularıma inanıyorum. Bugün oyuncularım iyi bir performans sergilemedi, gerçek seviyemizin daha önceki maçlarda gösterdiğimiz performans olduğunu biliyorum. Valencia'nın pozisyonunu kendi içimizde konuşup, değerlendireceğiz."

Fatih Özgökçen: Konyaspor'un oyunundan gayet memnunum

Konyaspor'un kulüp başkanı Fatih Özgökçen, maç sonrası Eskişehir Yeni Stadı'ndan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özgökçen, ligin henüz 4. haftasının geride kaldığını kaydetti.

"Biz geçen seneki söylemlerimizi aynen tekrarlıyoruz. Lig, uzun maratonu gerektiren, uzun yarışı gerektiren bir oyun. Dolayısıyla 36 maçın sonunda neler olur onu konuşacağız. Ama oyun olarak baktığınız zaman Konyaspor'un oyunundan gayet memnunum."

[Fotoğraf: İHA]

Özgökçen, sahaları bakımda olduğu için sportif manada fazla yorum yapmak istemediğini dile getirdi. Özgökçen, Eskişehir'de misafir olduklarını ifade etti.

"Zemin çalışmalarımız devam ediyor. Onu tamamlamak istiyoruz. İnşallah Konya'da maçları oynamaya başladığımız zaman hem sportif manada hem takımın genel durumuyla alakalı detaylı açıklamaları yapacağız."

"İki kırmızı kartı da doğru buluyorum"

Fatih Özgökçen, bir soru üzerine Fenerbahçeli Valencia ve Konyasporlu Adil Demirbağ'a gösterilen kırmızı kartlara değindi.

Özgökçen, pozisyonları maç içinde değerlendirme imkanının biraz daha zor olduğunu anlattı.

"Çünkü anlık refleksleri gerektiren hadiseler. Daha sonra izlediğimiz zaman belki bir yorum da yapma durumu olabiliyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla özellikle Fenerbahçe'ye gösterilen kırmızı kartta bir tekme olayını görüyoruz. Benim gördüğüm kadarıyla bizim sarı kartımız da sarı kart. Dolayısıyla iki kırmızı kartı da doğru buluyorum."

Özgökçen, bir forvet alıp transferi tamamlayacaklarını sözlerine ekledi.