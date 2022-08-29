Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 17:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı
[Fotograf: AA]
FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu belli oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadroda yer alan milli oyuncular şöyle:
Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir.
Milli takım, A Grubu'nda Karadağ, Gürcistan, İspanya, Bulgaristan ve Belçika ile mücadele edecek. A Grubu maçlarına Gürcistan'ın başkenti Tiflis ev sahipliği yapacak.
İşte MİLLİ TAKIM!— TBF (@TBF) August 29, 2022
A Erkek Milli Takımımızın 12 kişilik FIBA @EuroBasket 2022 kadrosu belli oldu!#BizBirlikteyiz#EuroBasket2022 #BringTheNoise pic.twitter.com/xxFkb1V8Jc
Etiketler: A Milli Basketbol Takımı
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