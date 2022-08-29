Galatasaray, üretkenlik anlamında lige istediği başlangıcı yapamadı. Okan Buruk'un öğrencileri ilk 4 haftada 2 kez gol sevinci yaşadı.

Sarı kırmızılılar, ligin ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u Bafetimbi Gomis'in 90. dakikada attığı gol ile 1-0 mağlup etti. Bir sonraki maçta ise kendi evinde Bitexen Giresunspor'a aynı skorla mağlup oldu.

Ligin 3. haftasında Hangikredi Ümraniyespor'a konuk olan Galatasaray, yeniden Gomis ile güldü. Son dakikalarda sahneye çıkan tecrübeli forvet, skoru tayin etti ve mücadele 1-0 sarı kırmızılı ekibin üstünlüğüyle son buldu.

Galatasaray'ın, ligin 4. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldiği mücadele ise golsüz sona erdi. Böylelikle Okan Buruk'un öğrencileri ligin ilk 4 haftasını 2 gol kaydederek tamamlamış oldu.

Sarı kırmızılılar, en son 1979-1980 sezonunda ilk 4 haftasında 2 gol atmıştı.

Galatasaray taraftarı 1764 gün sonra Trabzon'da

Öte yandan Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçta iki takımın taraftarları büyük ilgi gösterirken tribünler tamamen doldu.

Sezonun ilk büyük karşılaşmasında Trabzonspor'un talebi ve İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar gereği, Galatasaray taraftarları da tribünde yer aldı.

Son olarak 29 Ekim 2017'de Trabzon deplasmanında maç izleyebilen sarı kırmızılı taraftarların 1764 günlük hasretleri sona erdi.