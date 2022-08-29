Robert Lewandowski, İspanya'ya hızlı bir giriş yaptı. Bu sezon Bayern Münih'ten Barcelona'ya transfer olan yıldız futbolcu La Liga'daki başarılı oyunuyla göz doldurdu.

Polonyalı forvet, Katalan ekibinde çıktığı 3 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı. Lewandowski, ligteki ilk maçına Vallecano karşısında çıktı.

34 yaşındaki futbolcu, 0-0 biten maçta gol sevinci yaşayamasa da son 2 maçında bir kez daha yıldızlaştı. Real Sociedad ve Valladoid ağlarını 2'şer kez sarsan Lewandowski, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Polonyalı forvet, Almanya Ligi'nde de adından sıkça söz ettirmişti. 8 sezon Bayern Münih forması giyen yıldız futbolcu, 344 kez ağları havalandırmış, 57 kez de gol pası vermişti.

Robert Lewandowski, geçen sezonu ise gol kralı olarak tamamladı. Polonyalı forvetin 34 maçta attığı 35 gol, Barcelona'ya transferinde önemli rol oynadı.

İspanya'da yabancılık çekmeyen tecrübeli oyuncu, 4 yıl daha Barcelona forması terletecek.