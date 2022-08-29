Fenerbahçe santrfor transferinde mutlu sona yakın. Maxi Gomez için uzun süredir pazarlık masasında olan Fenerbahçe, Valencia'yla anlaşma sağladı.

Sarı lacivertliler, Uruguaylı futbolcu için 6 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay konusunda İspanyol Kulübü ile el sıkıştı.

26 yaşındaki oyuncuyla da prensipte anlaşma sağlanırken, ayrıntılar masaya yatırıldı.

Bu arada Valencia, Edinson Cavani’yi transfer etme konusunda son aşamaya geldi. Cavani’nin Valencia'yla imzalaması halinde, Maxi Gomez transferinin noktalanması bekleniyor.