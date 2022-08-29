Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 17:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe golcüsüne kavuşuyor
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Fenerbahçe sabırla beklediği golcüsüne kavuşuyor. Sarı lacivertliler, Maxi Gomez'in transferi için Valencia Kulübü'yle anlaşma sağladı.
Fenerbahçe santrfor transferinde mutlu sona yakın. Maxi Gomez için uzun süredir pazarlık masasında olan Fenerbahçe, Valencia'yla anlaşma sağladı.
Sarı lacivertliler, Uruguaylı futbolcu için 6 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay konusunda İspanyol Kulübü ile el sıkıştı.
26 yaşındaki oyuncuyla da prensipte anlaşma sağlanırken, ayrıntılar masaya yatırıldı.
Bu arada Valencia, Edinson Cavani’yi transfer etme konusunda son aşamaya geldi. Cavani’nin Valencia'yla imzalaması halinde, Maxi Gomez transferinin noktalanması bekleniyor.
Etiketler: Fenerbahçe Transfer Haberleri
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