Antalyasporlu Haji Wright sezona iyi başladı
Fraport TAV Antalyaspor'un golcüsü Haji Wright, sezona oldukça formda başladı. Birleşik Amerikalı futbolcu, ligin ilk 4 haftasında 5 kez fileleri sarstı.
Fraport TAV Antalyaspor'da Haji Wright fırtınası esiyor. İlk 4 haftada 5 kez ağları sarsan 24 yaşındaki futbolcu, takımın gol yükünü çekiyor.
İlk haftayı suskun geçen golcü oyuncu, ligin ikinci haftasında Hangikredi Ümraniyespor filelerini havalandırdı ve takımına 3 puanı getirdi.
Fraport TAV Antalyaspor, üçüncü haftada son şampiyon Trabzonspor'u 5-2 mağlup ederken 2 gol atıp, 1 de gol pası veren Haji Wright maça damga vurdu.
Nuri Şahin'in ekibi, dördüncü haftada aynı skorla Gaziantep Futbol Kulübü'ne kaybederken Antalya ekibinin 2 golünde de 24 yaşındaki futbolcunun imzası vardı.
Haji Wright, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği kırmızı beyazlı ekipte 32 lig maçında 14 kez gol sevinci yaşadı.
Fraport TAV Antalyaspor, yaz transfer döneminde bonservisini aldığı Birleşik Amerikalı futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
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