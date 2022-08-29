Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 17:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu milli yelkenci Artun Şenol'u tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İsviçre'de düzenlenen IQ FOIL Gençler ve Küçükler Dünya Şampiyonası'nda 15 yaş altı kategorisinde altın madalya kazanan milli yelkenci Artun Şenol'u kutladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mesajında genç sporcuya kariyerinde başarılar diledi.
"İsviçre'deki Silvaplana Gölü'nde gerçekleşen IQ FOIL Gençler ve Küçükler Dünya Şampiyonası'nda 15 yaş altı kategorisinde altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Artun Şenol'u yürekten kutluyorum. Genç yaşında elde ettiği şampiyonlukla bizleri gururlandıran milli yelkencimize başarılarının devamını diliyorum. Dünya Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."
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