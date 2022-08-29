Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 15:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Başakşehir, Philippe Keny'yi kadrosuna kattı
[Fotograf: TRT SPOR]
Medipol Başakşehir, Bandırmaspor'da forma giyen Philippe Keny'i kadrosuna kattı.
Medipol Başakşehir Bandırmaspor'da forma giyen Philippe Keny'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, son olarak Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor Kulübü'nde oynayan Philippe Keny ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Senegalli oyuncuya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
Etiketler: Medipol Başakşehir
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