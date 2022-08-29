İngiltere'de Arsenal, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Napoli, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Fulham'ı 2-1 mağlup eden Arsenal, 4'te 4 yaparak liderlik koltuğunda kalmaya devam etti.

Liverpool'dan Bournemouth karşısında 9 gollü rekor galibiyet geldi. Bournemouth'u 9-0 mağlup ederek ligde ilk galibiyetini alan Liverpool, puanını 5'e çıkardı.

Bu arada Liverpool, Premier Lig tarihinin en farklı skor rekorunu egale etti. Daha önce Manchester United, 1995'te Ipswich Town ve 2021'de Southampton'a karşı, Leicester City ise 2019'da Southampton önünde 9 farklı galip geldi.

Son şampiyon Manchester City, evinde Crystal Palace'ı 2-0 geriden gelerek 4-2 yendi. Bu sonuçla Manchester City, 10 puana yükselirken Crystal Palace 4 puanda kaldı.

Diğer maçlarda ise Chelsea, Leicester City'yi 2-1, Brighton da Leeds United'ı 1-0 mağlup etti. Brentford ile Everton ise 1-1 berabere kaldı.

Premier Lig'in 4. haftası sonunda 12 puanı bulunan Arsenal'ı, 10'ar puanlı Manchester City, Tottenham ve Brighton izledi.

La Liga

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 3. haftasında geçen sezonun şampiyonu Real Madrid, deplasmanda Espanyol'u 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla ligde 3'te 3 yapan Real Madrid, 9 puanla lider durumda bulunuyor.

Barcelona ise sahasında Valladolid'i 4-0 yendi. Ligdeki puanını 7'ye yükselten Barcelona, 2. sırada yer aldı.

Katalan takımına bu sezon gelen 34 yaşındaki Polonyalı forvet Lewandowski, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da rakip ağları 2 kez havalandırarak, ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

La Liga'nın 3. haftası sonunda lider Real Madrid ile aynı puandaki Real Betis averajla ikinci, 7 puanlı takımlardan Barcelona üçüncü ve Villarreal ise dördüncü sırada yer buldu.

Serie A

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 3. haftasındaki Fiorentina-Napoli karşılaşması 0-0 tamamlandı.

Haftaya puan tablosunun zirvesinde başlayan Napoli'nin, orta sıralardaki Fiorentina'ya konuk olduğu maçta gol sesi çıkmadı.

Serie A'nın son şampiyonu Milan, sahasında Bologna'yı 2-0 yenerken, Juventus ile Roma 1-1 berabere kaldı. Roma'da milli futbolcu Zeki Çelik, 62. dakikada oyuna dahil oldu. Bu sonuçla Roma 7, Juventus 5 puana ulaştı.

Inter'i ağırlayan Lazio, karşılaşmayı 3-1 kazandı. Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 77. dakikada oyuna dahil oldu. Lazio, puanını 7'ye yükseltirken, Inter ise 6 puanda kaldı.

Serie A'nın 3. haftasında puanını 7'ye yükselten Napoli, aynı puana sahip Milan, Lazio, Atalanta, Torino ve Roma'nın averajla önünde zirvede yer aldı.

Bundesliga

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sezon ilk defa puan kaybeden Bayern Münih, bu sonuçla puanını 10'a çıkardı. Borussia Mönchengladbach ise puanını 8'e yükseltti.

Borussia Dortmund ise deplasmanda Hertha Berlin'i 1-0 yendi. Karşılaşmada milli futbolcu Salih Özcan, 90 dakika forma giydi ve Modeste'nin attığı golün asistini yaptı.

Borussia Dortmund, bu sonuçla puanını 9'a çıkarırken, Hertha Berlin 1 puanda kaldı.

Leipzig de sahasında Wolfsburg'u 2-0 yendi. Leipzig, bu sezon ilk galibiyetini alarak puanını 5'e çıkardı.

Bundesliga'nın 4. haftasının ardından 10 puana sahip Bayern Münih'i, 10 puanlı Union Berlin, 7 puanlı Freiburg, Hoffenheim ve Borussia Dortmund takip etti.

Ligue 1

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 4. haftasında Paris Saint-Germain (PSG) ile Monaco 1-1 berabere kaldı.

Haftaya kayıpsız lider başlayan PSG, puan tablosunun orta sıralarındaki Monaco ile berabere kalarak ilk puan kaybını yaşadı.

Ligue 1'de 4. haftanın ardından son şampiyon PSG, puanını 10'a, Monaco ise 5'e yükseltti. PSG, aynı puana sahip Olimpik Marsilya ve Lens'in averajla önünde liderliğini sürdürdü.