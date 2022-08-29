Türkiye Golf Federasyonu, hafta sonu Çekya'da gerçekleşen organizasyona, 7 ülkeden 61 sporcunun katıldığını açıkladı.

Engelliler Golf Milli Takımı'nın sporcusu Mehmet Kazan, genel klasmanda toplamda 159 (+15) gross skorla ikinci oldu.

Mehmet Kazan ayrıca "Best Leg" kategorisinde 59 skorla birincilik elde etti.

Organizasyonda yer alan bir diğer milli sporcu Karahan Yıldırım'ın ise mücadele ettiği "Best Arm" kategorisinde 19 skorla 5. sırayı aldığı öğrenildi.