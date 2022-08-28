Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 23:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih Karagümrük Caulker'ı renklerine bağladı
VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ile yollarını ayıran İngiliz stoper Steven Caulker'ı kadrosuna kattı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Steven Caulker Karagümrük'te. 30 yaşındaki savunma oyuncusu Steven Caulker ile 2 yıllık anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Caulker, Süper Lig'de daha önce Alanyaspor ve Gaziantep FK'de de forma giymişti.
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