Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Steven Caulker Karagümrük'te. 30 yaşındaki savunma oyuncusu Steven Caulker ile 2 yıllık anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Caulker, Süper Lig'de daha önce Alanyaspor ve Gaziantep FK'de de forma giymişti.