Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 22:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Barcelona farklı kazandı
[Fotograf: AA]
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 3. haftasında Barcelona, sahasında Valladolid'i 4-0 mağlup etti.
Barcelona'nın gollerini Robert Lewandowski (Dk. 24 ve 65), Pedri (Dk. 43) ve Sergi Roberto (Dk. 90+2) attı.
Katalan takımına bu sezon gelen 34 yaşındaki Polonyalı forvet Lewandowski, geçen hafta olduğu gibi bugün de rakip ağları 2 kez havalandırarak, ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.
Ligdeki puanını 7'ye yükselten Barcelona, 2. sırada yer aldı.
La Liga'ya bu sezon çıkan Valladolid ise 1 puanla 19'unculukta kaldı.
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