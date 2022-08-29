Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan (TVF) yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ziyarette, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve Türkiye'nin Lübliyana Büyükelçisi Aylin Taşhan da eşlik etti.

"Filenin Efeleri" için özel bir yemek veren Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm kafileye selamlarını iletti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, milli takımın 24 yıl sonra katıldığı Dünya Şampiyonası'nda Çin karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle gurur duyduklarını belirtti.

İtalya karşılaşması için de tüm takıma başarı dileklerini ileten Çavuşoğlu, bu maçı salonda takip edeceğini dile getirdi. Çavuşoğlu, millilerin Dünya Şampiyonası'nı en iyi şekilde noktalayacağına inandıklarını söyledi.

TVF Başkanı Üstündağ ise "Sayın Bakanımız Filenin Efeleri ile bir araya gelerek bizleri yine yalnız bırakmadı. Her daim Türk voleybolunun yanında oldu, olmaya da devam ediyor. Sayın Bakanımıza Türk voleyboluna vermiş olduğu üstün destek ve katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum" sözlerini kullandı.