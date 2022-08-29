Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol ve Operasyon Dairesince yürütülen incelemelerde, usulsüz ithal edilmek istenen tonlarca ağırlıktaki sigara kağıtları için gerekli izinlerin alınmadığı görüldü.

Bunun üzerine ilgili firmaları mercek altına alan ekipler, ithalatın İstanbul'dan gerçekleştirilmek istendiği bilgisine ulaştı.

38 ton 487 kilogram sigara kağıdı tespit edildi

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ve taşra birimlerinin de araştırmaya dahil olmasıyla ithalatı yapacak firmaların tesis kurma ve üretim izinlerinin de bulunmadığı saptandı.

Gümrük Muhafaza ekiplerince firmalarda yapılan inceleme ve araştırmada herhangi bir bilgi ve belge ibraz edilmeyen 7 bin 812 rulodan oluşan toplam 38 ton 487 kilogram sigara kağıdı tespit edildi.

[Fotoğraf: DHA]

2 firmaya 3 milyon 831 bin lira ceza

Usulsüz ithal edilmek istenen eşyayla ilgili Gümrük Kanunu'nun ilgili maddelerince 2 firmaya toplam 3 milyon 831 bin 719 lira idari para cezası uygulandı.