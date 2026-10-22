Üst solunum yolu vakaları arttı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, mevsim değişikliği ve okulların açılmasıyla çocukların temasının artmasının üst solunum yolu enfeksiyonlarının yayılma ihtimalini artırdığını söyledi.

Hava sıcaklığının değişmesi, klima ve kalorifer kullanımı, kılık kıyafete, beslenmeye ve uyku düzenine yeterince hassasiyet gösterilmemesinin de enfeksiyonların artışında etkili olduğunu belirten Güner, özellikle okulların açılmasıyla çocukların evlere virüs veya enfeksiyon etkeni taşıma ihtimalinin arttığını kaydetti.

Güner, kronik hastalığı bulunan, düşkün veya yatağa bağımlı yaşlılar ile diğer vatandaşlarda viral ve mikrobiyal enfeksiyonların daha ağır seyredebileceğini, bu nedenle gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti.

İstanbul'un kış ve güz dönemine yönelik hazırlıklarını yaptığını belirten Güner, 46 bin servis yatağı ve 6 bini aşkın yoğun bakım yatağı ile her türlü sıkıntıya karşı tedbirli olduklarını söyledi.

Güner, İstanbul'un hastane kapasitesinin salgın ve deprem dönemlerinde kendini ispat ettiğini dile getirdi.

Vatandaşların iyi ve dengeli beslenmesi, uyku düzenine dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Güner, burun akıntısı, öksürük ve boğaz ağrısı gibi üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri görüldüğünde bulaşın en aza indirilmesi için önlemler alınması gerektiğini ifade etti.

Odaların sık sık havalandırılmasının önemine işaret eden Güner, ateş, burun akıntısı veya boğaz ağrısı gibi belirtileri olan çocukların iyileştikten sonra okula gönderilmesi gerektiğini kaydetti.

Güner, uyku düzeni ve beslenmenin üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı alınabilecek önemli tedbirler arasında bulunduğunu belirterek, orta yaş grubundaki kişilerde ve çocuklarda enfeksiyonlar hafif seyrederken, düşkün, yatağa bağımlı ve kronik hastalığı bulunan yaşlılarda ölümcül tabloların görülebildiğini bildirdi.

Grip aşılarının hastalık ortaya çıkmadan yaptırılmasının önemine dikkati çeken Güner, yaşlıların ve risk gruplarındaki kişilerin aile hekimlerine giderek reçetelerini yazdırabileceğini, aşılarını eczanelerden ücretsiz temin edebileceğini söyledi.

"Sonbaharla üst solunum yolu enfeksiyonları tahmin ettiğimiz şekilde artmaya başladı"

İstanbul'da olası salgınları ve vaka artışlarını takip eden bir erken uyarı sisteminin bulunduğunu belirten Güner, bu sistemle durumu takip ettiklerini kaydetti.

Güner, "İstanbul'da sonbaharla birlikte üst solunum yolu enfeksiyonları tahmin ettiğimiz şekilde artmaya başladı. Son bir ayda yaklaşık 559 bin kişi üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetleriyle hastanelerimize başvurdu." dedi.

Geçen yıla göre beklentiler doğrultusunda bir seyir izlendiğini anlatan Güner, "Geçtiğimiz seneye göre bir artışla karşı karşıya kalmamış durumdayız. Şu anda bizim yatak doluluk oranlarımızla, yoğun bakım doluluk oranlarımızla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok." diye konuştu.

Güner, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda enfeksiyonların ölümcül seyretmese bile halsizlik, yorgunluk ve hastane başvurularında artışa neden olabileceğini belirterek, amaçlarının hastalık ortaya çıkmadan önce önlem almak olduğunu sözlerine ekledi.