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Sağlık
AA 20.10.2026 11:37

Bakan Memişoğlu: Yerli ultrason cihazı üretim tesisimizi kuruyoruz

Tıbbi teknolojilerde yerli üretim kapasitesi artırılacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yapay zeka destekli ultrason cihazlarının Türkiye'de üretileceğini açıkladı. Üretimde en az yüzde 71 yerlilik oranı hedefleniyor.

Bakan Memişoğlu: Yerli ultrason cihazı üretim tesisimizi kuruyoruz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NSosyal esabından yaptığı paylaşımda, resmi temaslarda bulundukları Güney Kore'de, tıbbi görüntüleme teknolojilerinin öncü kuruluşlarından Samsung Medison'u ziyaret ettiklerini belirtti.

Yapay zeka destekli ultrason sistemlerini ve sürdürdükleri işbirliği kapsamındaki üretim süreçlerini yerinde değerlendirdiklerini dile getiren Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl başlattığımız teknoloji transferiyle üretimine adım attığımız ultrason cihazlarımızda şimdi önemli bir aşamadayız. Ziyaretimizde, sürecin ülkemizde kurulacak üretim tesisiyle yerli üretim kapasitemize yönelik verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Monitöründen probuna, yazılımından donanımına kadar cihazlarımızı en az yüzde 71 yerlilik oranıyla kendi tesisimizde üreterek bu kritik teknolojiyi ülkemize kazandıracağız."

Memişoğlu, "Üreten Sağlık" vizyonuyla geliştiren, üreten ve teknolojisini inşa eden bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceklerini bildirdi.

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Sağlık Bakanlığı Kemal Memişoğlu
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