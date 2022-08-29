Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 09:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sağlık çalışanlarının teşvik miktarları belli oluyor
[Fotoğraf: Arşiv]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının, alacakları teşvik ödemesi miktarlarını bugün öğreneceklerini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarının alacakları teşvik miktarıyla ilgili paylaşımda bulundu.
Bakan Koca, dün yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı:
"Hayat insana her gün yeni bir şey öğretiyor. Örneğin hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek."
Hayat insana her gün yeni bir şey öğretiyor. Örneğin: Hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek :)— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 28, 2022
Etiketler: Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları
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