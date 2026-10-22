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Dünya
CNN 22.10.2026 11:31

Meta'ya 25 milyar dolarlık ceza

ABD'nin New Mexico eyaletinde bir mahkeme, Facebook'un çatı şirketi Meta'ya kullanıcıların kişisel verilerinin korunması konusunda yanıltıcı açıklamalar yaptığı gerekçesiyle 25 milyar dolar ceza verdi.

Meta'ya 25 milyar dolarlık ceza

New Mexico'da jüri, 25 Eylül'de Meta'nın eyaletin tüketiciyi koruma yasasını 43 milyondan fazla kez ihlal ettiğine hükmetti. Dava, Facebook kullanıcılarının kişisel verilerinin izinsiz şekilde siyasi reklamlar için kullanılmasına ilişkin Cambridge Analytica skandalının ardından açıldı.

43 milyondan fazla ihlal tespit edildi

2018'de ortaya çıkan olayda, İngiliz siyasi danışmanlık şirketi Cambridge Analytica'nın yaklaşık 87 milyon Facebook kullanıcısının verilerine uygunsuz şekilde eriştiği açıklanmıştı. Bu veriler, 2016 ABD başkanlık seçimleri öncesinde seçmenlere yönelik siyasi reklamların hazırlanmasında kullanılmıştı.

New Mexico yönetimi, Meta'nın kullanıcıları kişisel verilerinin nasıl toplandığı ve kullanıldığı konusunda yanılttığını savundu. Mahkeme de şirketin açıklamalarında sistematik bir yanıltma örüntüsü bulunduğu değerlendirmesinde bulundu.

Meta kararı temyize götürecek

Meta, karara itiraz edeceğini belirterek eyalet yönetiminin uygulamalarının şirketin New Mexico'da faaliyet göstermesini zorlaştıracağını savundu. Şirket ayrıca davanın, çevrim içi ortamda ifade özgürlüğüyle ilgili konulara müdahale niteliği taşıdığını öne sürdü.

New Mexico, diğer eyaletlerin Meta ile yaptığı uzlaşmaya katılmayarak davayı bağımsız şekilde sürdürdü. Eyalet yönetimi, ceza gelirlerinin eğitim harcamalarında kullanılacağını bildirdi.

Karar, Meta'nın kişisel verilerin korunması ve sosyal medya platformlarının kullanıcılar üzerindeki etkileri nedeniyle karşı karşıya kaldığı hukuki süreçlerin yeni bir aşaması oldu. 

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