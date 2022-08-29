Beşiktaş, haftanın kapanış maçında Vodafone Park'ta Sivasspor'u ağırladı. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetti.

Siyah beyazlılar ilk yarıda bulduğu üç golle sahadan galip ayrıldı ve haftayı averajla liderlik koltuğuna tamamladı.

Geride kalan 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak puanını 10’a yükselten siyah-beyazlılar, Gaziantep FK’yı puan olarak yakalarken, averaj farkıyla rakibini geçti ve liderliği aldı.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Muleka ile öne geçen siyah-beyazlılar, 29. dakikada Weghorst’la farkı 2’ye yükseltti.

İlk yarının sonlarında Muleka bir kez daha sahneye çıktı. 42. dakikada Masuaku’nun kullandığı kornerde omuzuyla topa vuran Demokratik Kongolu futbolcu farkı 3’e çıkaran isim oldu.

İkinci yarı karşılıklı ataklarla geçerken 86. dakikada Dia Saba uzaktan çok sert bir şutla topu filelere gönderdi ancak bu gol Sivasspor’a yeterli olmadı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Ligde henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Sivasspor ise kötü gidişatını sürdürdü ve 2 puanda kaldı.

Beşiktaş ligin 5. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanına çıkacak, Demir Grup Sivasspor ise evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Muleka ve Weghorst atmaya devam etti

Beşiktaş’ın Demokratik Kongolu yıldızı Jackson Muleka, geçtiğimiz hafta oynanan Karagümrük maçının ardından bu hafta Sivasspor mücadelesini de boş geçmedi. Muleka attığı 2 golle, üst üste 2 haftada 3 gol kaydetti.

Siyah beyazlılarda sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Hollandalı golcü Weghorst, ligdeki 4. maçında 5. gol katkısını yaptı.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada soldan Masuaku'nun ortasında ön direkte Muleka'nın kafa vuruşunda, top yandan dışarı gitti.

GOL - 12. dakikada Beşiktaş golü buldu. Soldan N'Koudou'nun ceza sahasına pasında Weghorst, şık bir topuk pasıyla Muleka'yı gördü. Muleka'nın gelişine vuruşunda, top ağlarla buluştu. 1-0

GOL - 29. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sağdan Rosier'in penaltı noktası civarına etkili ortasında iyi yükselen Weghorst'un kafa vuruşunda, top filelere gitti. 2-0

41. dakikada Salih Uçan'ın uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta, yerden seken topu kaleci Ali Şaşal Vural son anda kornere çeldi.

GOL - 42. dakikada Beşiktaş, skoru 3-0'a getirdi. Sol taraftan Masuaku'nun kullandığı köşe atışında ön direkte Muleka'nın omzuyla vuruşunda, top ağlara gitti. 3-0

45+1. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında, soldan topla hareketlenen N'Koudou, Weghorst ile yaptığı verkaç ile ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sol ayağıyla karşı karşıya durumda şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.

İlk yarı, Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

50. dakikada Rosier'nin ceza sahası dışından sağ çaprazdan şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağa iki hamlede hakim oldu.

53. dakikada sağdan ceza sahasına giren Erdoğan Yeşilyurt'un yerden pasında sol çaprazda topun gelişine Gradel'in arka direğe yerden şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

67. dakikada Kenan Karaman'ın kafayla pasına hareketlenen Rosier, orta sahadan aldığı topu rakip ceza sahasına kadar taşıdı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Rosier'nin kaleciyle karşı karşıya durumda şutunda Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı önledi.

81. dakikada Cenk Tosun'un ceza sahası dışından şutunda, savunmada Appindangoye'den seken top üst direğe çarparak kornere çıktı.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 86. dakikada Demir Grup Sivasspor'un golü geldi. Ceza sahası dışında Gradel'in pasında topu kontrol eden Sabi'a'nın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

88. dakikada sağdan ceza sahasına giren Yatabare'nin sıfırdan penaltı noktası sağ çaprazına çıkardığı topun gelişine N'Jie'nin şutunda, meşin yuvarlak yan direk dibinden dışarı çıktı.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Beşiktaş sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Vodafone Park.

Hakemler: Volkan Bayarslan, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Saiss, Masuaku (Dk. 62 Umut Meraş, Gedson Fernandes, Salih Uçan (Dk. 54 Berkay Vardar), Muleka (Dk. 62 Kenan Karaman), Dele Alli (Dk. 78 Kerem Atakan Kesgin), N'Koudou, Weghorst (Dk. 77 Cenk Tosun).

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ulvestad (Dk. 74 Dia Seba), Caner Osmanpaşa (Dk. 46 Aaron Appindangoye), Goutas, Uğur Çiftçi, Charisis (Dk. 46 Hakan Arslan), Keita (Dk. 46 Robin Yalçın), Erdoğan Yeşilyurt, Leke James (Dk. 61 Clinton N'Jie), Gradel, Yatabare.

Goller: Dk. 12 ve 42 Muleka, Dk. 29 Weghorst (Beşiktaş), Dk. 86 Dia Seba (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 83 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)