Soğuk ve rüzgarlı hava beraberinde birçok riski getiriyor. Onlardan biri de yüz felci.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Figen Ayhan, yüz felcinin en sık soğukta görüldüğünü belirterek, "Soğuğa maruziyet, uzun süreli soğukta kalma ve onun dışında viral enfeksiyonlar en sık neden. Kulak enfeksiyonları, göz enfeksiyonları, COVID enfeksiyonu çok sık rastladığımız nedenler" dedi.

"Soğukta kar maskesi takılmalı, yüze nemli havlu konulmalı"

Göz kapaklarını kapatamama, mimik kaslarının oynamaması, yüzün bir tarafında görülen eğrilik gibi durumlar yüz felcinin belirtilerinden.

Figen Ayhan, yüz felcinin birkaç tedbirle önlenebileceğini vurgulayarak şu bilgileri verdi:

"Soğukta kalanların kar maskesi takması bir önlem. Yine yüzde uyuşma hissettiğimiz zaman eve geldiğimizde sıcak nemli bir havlu koyulmalı. Bu sinir kökündeki ödemi yavaşlatıyor, azaltıyor ve yüz felci gelişmesini önlüyor."

"Yüz felcine karşı ilaç ve fizik tedavi önemli"

Yüz felçlerinin büyük çoğunluğu tedavi edilebiliyor. Ancak her hastalıkta olduğu gibi erken teşhis yine çok önemli.

Ayhan tedaviyle ilgili şunları aktardı:

"İlk birkaç gün içerisinde yüksek doz kısa süreli bir kortizon uygulanabilir. Kulak Burun Boğaz Enfeksiyonu Uzmanı tarafından, ödem geçtikten sonra fizik tedaviye başlanabilir."

"Masaj ve egzersiz yüz felcine iyi geliyor"

Uzmanlar, ayna karşısında yapılacak masaj ve egzersizlerin de yüz felcine iyi geldiğini söylüyor.