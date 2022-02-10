Kasai-Oriental Sağlık Bakanı Celestine Kadima, yaptığı açıklamada, bölgede ortaya çıkan kızamık vakalarından sonra bugünden itibaren kızamık salgını ilan ettiklerini duyurdu.

Kadima, şu ana kadar 22 şüpheli vaka tespit edildiğini, 7 vakanın ise doğrulandığını açıkladı.

Topluma temkinli olma çağrısı yapan Bakan Kadima, ailelerden ateş, ishal gibi belirtileri olan çocuklarını derhal en yakın sağlık kuruluşuna götürmesini istedi.

Çoğu bölgede kızamık salgını görülüyor

Nijerya, Hindistan, Somali, Pakistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Yemen, Fildişi Sahili, Afganistan, Etiyopya ve Mali'de kızamık salgını görülüyor.

Genelde çocuklarda daha sık olmak üzere her yaşta görülebilen bulaşıcı bir hastalık olan kızamık, solunum yoluyla bulaşıyor ve ateş, öksürük, döküntü, burun akıntısı, halsizlik gibi belirtilere neden oluyor.