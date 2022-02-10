İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), son vakaların İngiltere'nin doğusunda aynı ailede bulunduğunu ve Batı Afrika'ya yapılan son seyahatlerle bağlantılı olduğunu duyurdu.

Vakalardan biri iyileşirken diğeri uzman bakımı alıyor.

Üçüncü bir kişide ise olası virüs vakasına karşı araştırma devam ediyor.

Lassa ateşi hastalığı

Nijerya, Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşi, fare dışkısıyla temas sonucu bulaşıyor, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, hastalığa karşı hijyene dikkat etmeleri, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyarıyor.