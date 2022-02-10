Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 14:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'da 250'den fazla sporcu ve yetkili COVID-19'a yakalandı
[Fotoğraf:AA]
Japonya'da 250'den fazla sumo güreşçisi ve spor yetkilisi COVID-19'a yakalandı.
Japonya Sumo Federasyonu (NSK), bünyesindeki sporcu ve yetkililerine uyguladığı PCR testlerinin sonuçlarını açıkladı.
Açıklamaya göre, geçen ay düzenlenen Ocak Turnuvası'ndan bu yana 252 profesyonel güreşçi ve yetkili COVID-19'a yakalandı.
Virüse yakalananlar arasında, profesyonel sumonun en üst düzeyde temsil noktası Makuuçi ve Juryo liglerinden başpehlivanlar da yer alıyor.
Federasyon, mart ayında güneydeki Osaka kentinde düzenlenecek turnuva kapsamında COVID-19 önlemlerini artıracak.
Etiketler: Japonya Koronavirüs
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