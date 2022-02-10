Almanya'nın Bavyera bölgesinde 30'dan fazla araca çarpan alkollü tır sürücüsü, araçların yanmasına neden oldu. Bir bina da kısmen yandı.

Geç saatte meydana gelen kaza sırasında sokakta kimsenin olmayışı, daha büyük bir felaketin önüne geçti.

Üç kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

Otoyolda kaza kamerada



Amerika Birleşik Devletleri'nde ise otoyolda aşırı hız nedeniyle meydana gelen kaza yol kamerasınca kaydedildi.

Sol şeritten süratle gelen araç sürücüsü, kontrolünü kaybetti. Orta şeritteki araca çarparak takla atmasına neden oldu.

Kazaya sebep olan araç da önce emniyet şeridinde bariyere çarptı, ardından yol ortasına sürüklenerek durabildi.

Kazada yaralanan olmadı.