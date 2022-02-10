Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 14:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Almanya'da alkollü tır sürücüsü sokağı savaş alanına çevirdi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Almanya'da, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 30'dan fazla araca çarpan ve 3 kişinin yaralanmasına neden olan alkollü tır sürücüsü tutuklandı. ABD'de ise otoyolda aşırı hız yapan sürücü kazaya neden oldu.
Almanya'nın Bavyera bölgesinde 30'dan fazla araca çarpan alkollü tır sürücüsü, araçların yanmasına neden oldu. Bir bina da kısmen yandı.
Geç saatte meydana gelen kaza sırasında sokakta kimsenin olmayışı, daha büyük bir felaketin önüne geçti.
Üç kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.
Otoyolda kaza kamerada
Amerika Birleşik Devletleri'nde ise otoyolda aşırı hız nedeniyle meydana gelen kaza yol kamerasınca kaydedildi.
Sol şeritten süratle gelen araç sürücüsü, kontrolünü kaybetti. Orta şeritteki araca çarparak takla atmasına neden oldu.
Kazaya sebep olan araç da önce emniyet şeridinde bariyere çarptı, ardından yol ortasına sürüklenerek durabildi.
Kazada yaralanan olmadı.
Etiketler: ABD Almanya Trafik Kazası
Son Haberler
- 15:44
- 15:44
- 15:35
- 15:36
- 15:22
Sıradaki Haber
1,3 milyon dolarlık tabloya göz çizdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz