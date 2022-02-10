Şubat ayı başından itibaren Bilecik'te yaşayan çok sayıda vatandaşın ishal ve kusma şikayetleriyle hastanelere müracaatı üzerine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan saha araştırması, Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen doktorlardan oluşan 3 kişilik ekibin koordinasyonunda yapılıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 25 ekip, hastalığı geçiren kişilerin adreslerine giderek rahatsızlıklarının neden kaynaklandığını belirlemek amacıyla çeşitli sorular yöneltiyor.

Çalışmada hastaların rahatsızlık süresince yaşadıkları sağlık şikayetlerini soran ekipler hastaların, hangi suyu kullandıklarını, yedikleri yiyecekleri, katıldıkları organizasyonları ve oturdukları adres çevresinde herhangi bir altyapı çalışması olup olmadığına dair sorulara yanıt arıyor.

Ankara'dan gelecek sonuçlar bekleniyor

Sağlık şikayetleri nedeniyle Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine ishal ve kusma şikayetleriyle başvuran kişiler, ayakta tedavilerinin ardından taburcu ediliyor.

Bu arada, kusma ve ishal şikayetiyle hastanede yatan hasta bulunmadığı bildirildi.

Şehirde alınan su numunelerinin Ankara'daki Merkez Laboratuvara gönderildiği sonuçlarının henüz çıkmadığı öğrenildi.