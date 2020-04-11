TRT Radyo kanalları, bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile ilgili bilgi ve haber paylaşımını kesintisiz sürdürüyor. TRT, bu sürece ilişkin ürettiği içerikleri Türkiye’de faaliyet gösteren çok sayıda özel radyoyla da paylaşıyor.

Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) ile yapılan iş birliği çerçevesinde ülke genelinde yaklaşık 500 radyo kanalı, Ankara Radyosu yapımcı ve sanatçılarının hazırladığı koronavirüs salgınına ilişkin spotları belirli aralıklarla yayınlıyor.

Tiyatro atmosferi evlere taşınıyor

TRT Radyo-1'de canlı yayınlanan haber programlarının yanı sıra belirli konular üzerine yoğunlaşan blok programlarda; koronavirüs ile ilgili güncel bilgi ve hatırlatmalar, uzman konuklarla yapılan telefon bağlantıları aracılığıyla dinleyiciye aktarılıyor.

TRT Radyoları bir yandan da 'Ev Hayat Dolu' mottosuyla zorunlu durumlar haricinde sokağa çıkılmadığı şu günlerde, moral ve motivasyon sağlayıcı içeriklerle yayınlarını sürdürüyor.

'Radyo Tiyatrosu', 'Arkası Yarın', 'Gece Tiyatrosu' gibi geçmişten bugüne gelen TRT’nin klasik drama yapımları da tiyatro atmosferini evlere taşıyarak kültürel hayatın sürdürülebilirliğine katkıda bulunuyor.

Tematik müzik kanalları ise, radyo sanatçılarının konser kayıtları, canlı müzik programlarıyla, insanların karamsarlığa sürüklenmesini engelleme gayreti içerisinde yayınlarını sürdürüyor.