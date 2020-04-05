Koronavirüs tüm dünyada hem yayılmaya hem can almaya devam ederken, Türkiye'de de salgının yayılımının önlenmesi için insanların evden çıkmamaları öneriliyor.

Toplumun sevilen yüzleri de evde kal çağrılarıyla bu birlik beraberlik duygusuna katkıda bulunarak "Ev Hayat Dolu" mesajını veriyor. Bu çağrılara bir yenisi eklendi. Bu kez tiyatro oyuncuları ve seslendirme sanatçıları "Evde Kal Türkiye" mesajı ile Türkiye'nin koronavirüs mücadelesine destek verdi.

TRT İstanbul Radyosu'nun son dönem 'Radyo Tiyatrosu' ve 'Arkası Yarın' projelerinde rol alan ve koronavirüs önlemleri kapsamında bu süreci evlerinde geçiren oyunculardan, Ali Düşenkalkar, Ali Rıza Kubilay, Akasya Asıltürkmen, Deniz Bolışık, Funda Postacı, İskender Bağcılar, Mazlum Kiper, Oya Prosciler, Servet Pandur ve Ziver Armağan Açıl evlerinden çektikleri videolarla seslerini birleştirdi.

"Radyonun hayal sahnesinde sesimiz her zaman sizinle"

Önlemler kapsamında tiyatro sahnelerinin de kapılarını kapattığı bu dönemde, tiyatro severlere 'Radyo Tiyatrosu' seçeneğini hatırlatan oyuncular videoda, "Hayatta iyi gün de var, kötü gün de... Dışarıda buluşmaya, yan yana olmaya ve sahne tozuna hasret kaldığımız bu günlerde insanı insana, insanla ve insanca anlatmaya devam ediyoruz. Radyonun hayal sahnesinde sesimiz her zaman sizinle. Radyo tiyatrosu dinle. Güzel günlerde hep birlikte olmak için, evde kal Türkiye." diye seslendi.

Radyo damaları TRT'nin 'Ev Hayat Dolu' sloganına destek oluyor

TRT Radyoları’nda bir klasik haline gelen 'Radyo Tiyatrosu' ve 'Arkası Yarın' radyo oyunları, yıllardır yayın günü ve saati dahi değişmeksizin yayınlanmaya devam ediyor.

Radyo dramaları, tiyatro severlere evlerinden çıkmadan da bu sanatı deneyimleme imkanı sunuyor ve TRT’nin 'Ev Hayat Dolu' sloganına destek oluyor. TRT Radyoları zengin oyun arşivinin yanı sıra yeni projelerle de dinleyicisine sesten dünyalar kurarak her dinleyicinin kendi hayal sahnesinin yönetmeni olabilmesine imkân tanıyor.

Bölümler halinde dinleyiciyle buluşan radyo draması klasiği Arkası Yarın her sabah 09.40'ta, tek bölüm halinde hazırlanan Radyo Tiyatrosu ise Çarşamba günleri 21.05'te TRT Radyo 1'de yayınlanıyor. Radyo dramaları hiç kapanmayan perdesiyle evde de sanattan kopmak istemeyenler için eğlenceli bir kaliteli zaman geçirme seçeneği.