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Manisalı minikler dünyaca ünlü eserleri canlandırdı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Soma ilçesinde Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu öğrencileri sanat dersleri kapsamında dünyaca ünlü ressamların eserlerini evlerinde canlandırdı.
Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 3/D sınıfı öğrencileri, evlerinde devam ettikleri uzaktan eğitim kapsamında sanat etkinlikleri de düzenliyor.
[Fotoğraf: AA]
Öğrenciler, Abidin Dino, Osman Hamdi Bey, Frida Kahlo, Van Gogh gibi ressamların dünyaca ünlü eserlerini canlandırdı.
[Fotoğraf: AA]
Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Zor günler geçirdiğimiz bu günlerde çocuklarımızı ve velilerimizi kaygılarından, endişelerinden biraz uzaklaştırmak için Soma Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 3/D Sınıfı öğrencilerimiz ile uzaktan eğitim sanat etkinlikleri kapsamında Türk ve dünya ressamlarının eserlerinden seçip evlerimizde canlandırdık" denildi.
[Fotoğraf: AA]
[Fotoğraf: AA]
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Van Gogh uzaktan eğitim sanat dersi Osman Hamdi Bey Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu frida kahloSon Güncelleme: 3 Nisan 2020 Cuma 17:23
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