Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 3/D sınıfı öğrencileri, evlerinde devam ettikleri uzaktan eğitim kapsamında sanat etkinlikleri de düzenliyor.

[Fotoğraf: AA]

Öğrenciler, Abidin Dino, Osman Hamdi Bey, Frida Kahlo, Van Gogh gibi ressamların dünyaca ünlü eserlerini canlandırdı.

[Fotoğraf: AA]

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Zor günler geçirdiğimiz bu günlerde çocuklarımızı ve velilerimizi kaygılarından, endişelerinden biraz uzaklaştırmak için Soma Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 3/D Sınıfı öğrencilerimiz ile uzaktan eğitim sanat etkinlikleri kapsamında Türk ve dünya ressamlarının eserlerinden seçip evlerimizde canlandırdık" denildi.

[Fotoğraf: AA]

[Fotoğraf: AA]

[Fotoğraf: AA]