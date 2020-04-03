Küresel salgın haline gelen yeni tip koronavirüs nedeniyle evde kalanlara TRT özenle hazırlanmış zengin içerikleriyle destek oluyor.

Kamu kurumları ve özel şirketlerin evden çalışma yönergeleri oluşturduğu, okul, restoran, sinema salonları, spor salonlarının kapatıldığı ve yeni "sosyal mesafe" kurallarının hayata geçirildiği bu dönemde TRT, “Ev Hayat Dolu” sloganından hareketle hummalı bir çalışma başlattı.

Hem doğru bilgilendirme, hem de zamanın daha verimli ve eğlenceli kullanabilmesi amacıyla yayın akışlarını yeniden tasarlayan TRT, bir çok yeni programı hayata geçiriyor.

TRT’nin zengin arşivinden ekrana taşınacak içeriklerin yanısıra her yaştan izleyiciye hitap edecek yeni hazırlanan programlarla TRT ekranları yenileniyor. Teknik ekip olmaksızın oyuncuların evlerinden kendi çekimleriyle oluşturacakları diziler de bu yenilikler arasında.

TRT’nin yeni yayın kuşaklarında neler var?

TRT kanallarında hayata geçirilecek olan “Ev Hayat Dolu” kuşakları; nostalji, yarışma, spor, sağlık, yemek, kültür-sanat, eğlence, çocuk, belgesel, sohbet ve müzik başlıkları altında hayata geçiriliyor.

Herkes için evde spor

Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle TRT tarafından evde kalmaktan kaynaklanan ‘hareketsiz yaşama sağlık ve hareket katmak’ amaçlı her yaştan insana dönük özel bir program tasarlandı. Diyetisyen ve spor hocaları ile gerçekleştirilecek programda çocuk, yetişkin ve yaşlılarımıza özel spor hareketleri gösterilecek. Bu süreçte nasıl beslenmeleri gerektiği anlatılacak. İzleyenler programlara interaktif katılabilecek.

Dünyanın ilk ev yapımı dizi formatı TRT’den

Dizi setlerine ara veren TRT, yeni bir formatta da öncü olmaya hazırlanıyor. TRT bu dönemde, teknik ekip kullanılmadan oyuncuların kendi çekimlerini evden yapacağı yeni dizileri ekrana getirecek. Seksenler, Tutunamayanlar ve Kalk Gidelim ekipleri ‘ev yapımı yeni diziler’ için çekimlere başladı.

Nostaljik dizilere doyacağız: Kara Şimşek ekranlara dönüyor!

Büyüklerin gençliğinde, gençlerin ve yetişkinlerin de çocukluğunda popüler olan ve TRT ile hatırlanan unutulmaz diziler yeniden TRT ekranlarına geliyor. Bu serinin ekrana gelecek ilk dizisi izleyiciler tarafından sürekli yayınlanması istenen Kara Şimşek. Yeşilçam Filmleri de “Evde Kal” diyecek.

Ramazan ayına kadar hafta içi her gün Yeşilçam filmlerinden oluşan seçki de TRT izleyicisiyle buluşacak.

TRT ekranlarında psikolojik destek ve motivasyon

Hafta içi her gün alanında uzman isimlerle gerçekleştirilecek programlarda izleyenler soru ve sorunlarını dile getirebilecek. Uzmanlar içinden geçilmekte olan zor günlerde “evde kal”anlara TRT ekranlarından destek olacak.

Manevi dünyamıza katkı sunacak yapımlar

Mevlâna’nın günümüzde yaşanan sorunlara da ışık tutan çağları aşan bilgeliği ve mutasavvıf yönünü göreceğimiz Mesnevi’den hikayelerin anlatılacağı yeni bir format ekranda olacak.

Gölge oyunu, ebru gibi medeniyetimize ait unsurların görselliğinden faydalanılarak çekilen programda, Mevlâna ve mesajları konusunda uzman olan isimler her bir hikayeyi yorumlayacak ve daha iyi anlaşılmasını sağlayacak. “Kuşların Dili” de Türk İslam Tarihinin önemli eserlerinden biri olan Mantıku’t Tayr’dan ilham alınarak hazırlanan bir diğer huzur projesi. Feridüddin-i Attar’ın bu önemli eseri dönem canlandırmaları ve anlatımlarla ekranda olacak.

TRT 2 ile evler sanat dolacak

Kültür sanat programları da çok daha geniş bir yelpazede meraklısıyla buluşmaya hazırlanıyor. Kurulamayan sahneler, açılamayan perdeler TRT 2'de kuruluyor, açılıyor ve ekran başındaki izleyiciye bir kültür sanat ziyafeti sunuyor.

Evde atölye var

Resim nasıl yapılır, senaryo nasıl yazılır, enstrüman nasıl çalınır? 10 derste pratik bilgilerle meraklılarına hobilere ilişkin bilgilerin aktarılacağı programlar da kısa bir süre içerisinde ekranlarda yer alacak.

“O golü atan golcü de evde”

Ev Hayat Dolu kuşağında sporseverler de unutulmadı. Unutulmaz maçlar, hatırdan çıkmayacak müsabakalar ve izlemeye doyulmayacak goller ekrana gelecek. Hatıralara kazınan ve çok konuşulan tarihi futbol derbilerinde yer almış ünlü oyuncuların evlerinden, büyükleri arayarak hal hatır soracağı, moral vereceği bir programda TRT’nin yeni programları arasında yer alıyor.

Çocuklara özel programlar

Tozkoparan dizisiyle çocukların sevgisini kazanan çocuk oyuncular, Ev Hayat Dolu kuşaklarında evlerinden katılacakları bir yarışma programıyla ekranda olacaklar.

TRT Çocuk’un birbirinden güzel ve çok izlenen çizgi dizilerinin yanısıra çocuklara ev aktiviteleri öğreten yeni stüdyo programları da ekrana gelmeye başladı. Yeni hazırlanan şarkılı çizgi animasyonlarla evlerdeki çocuklara yaşanılan virüs salgınından korkmak yerine nasıl tedbirli olunacağı anlatılıyor. Ekranda ve sosyal medyada çokça paylaşılan bu içerikler sayesinde çocuklar ellerini yıkarken 20’ye kadar sayıyor.

Vefa timleri ile büyüklerimizin yanındayız

“Evde Kal” uygulaması nedeniyle evlerinden çıkmayan 65 yaş üstü büyüklerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan Vefa Timleriyle ile birlikte çekilecek videolar, TRT ekranlarında olacak. Bu videolarda büyüklerimiz anlatacak ekran başındakiler dinleyecek. Onların tecrübeleri, masalları, manilerin geçmiş ve günlük hayata dair önerileri genç kuşaklarla buluşacak.

İyi Fikir’den yeni fikirler

TRT 1’in gündüz kuşak programı olan İyi Fikir içeğini güncelledi. Aile ve evlilik terapistlerinin konuk olduğu ve evlilik kurumunun, aile içi iletişimin ve aile yaşantısının öneminin ele alındığı bir program olarak yeniden tasarlandı.

Youtuberlar kitap okuyacak

“Evde kal”ınan günler yapılacak en iyi aktivitelerden biri de kitap okumak. Her yaştan izleyiciye okuma isteği aşılamak amacıyla, yüksek takipçili Youtuberlar arasında bir “challenge” serisi oluşturulacak. Ayrıca yine bilinen Youtuberlar ile hazırlanacak eğlenceli içeriklerin yer aldığı programlar da TRT dijital mecralarında yer alacak.

Müzikle evlere hareket geliyor

Televizyon izlenme eğiliminin arttığı bugünlerde, Nostalji Konserleri ile her gün bir ünlü ismin konseri, yine ünlü sanatçılar ile Evden Canlı Konserler, evden İnteraktif Müzik Yarışması, geçmiş yıllarda TRT ekranlarında ilgiyle izlenen Halit Kıvanç’la “Zaman Zaman İçinde” gibi programlar ekranlarda yer almaya başladı.

Tüm içerikler TRT İZLE’de

Yayın içerikleri ile birlikte TRT İZLE uygulaması da yenilendi. Kaçırılan dizi, belgesel, programlar tüm uygulama mağazalarından indirilebilen TRT İZLE ile mobil cihazlarda olacak. TRT İZLE ile izleyiciler, TRT’nin tüm kanallarını canlı olarak takip edebilecek. Programların geçmiş bölümlerine ulaşabilecek ve TRT’nin tüm kanallarının yayın akışlarına bakabilecek.