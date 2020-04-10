Her yaştan izleyiciye hitap eden yeni programlar, oyuncuların kendi evlerinden çektikleri diziler ve unutulmaz filmlerle birlikte TRT’nin zengin arşivinden özlenen içerikler de ekrana taşınıyor.

Bütün yayın kuşaklarını güncelleyen TRT, geçmiş yıllarda büyük ilgiyle izlenen dizi ve programlarını seyircinin ilgisine sunmaya başladı.

Bugüne kadar birçok kültleşmiş yapıma ev sahipliği yapan TRT, başarılı yayıncılık tarihini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Cumartesi “nostalji” günü

TRT, ekrana getirdiği yeni içeriklerin yanı sıra nostalji rüzgarı estirerek izleyicileri keyifli bir yolculuğa çıkarıyor. İlk olarak, 1993 yapımı unutulmaz dizi Ferhunde Hanım ve Kızları, hafta içi her sabah saat 11.30’de TRT 1’de ekrana gelmeye başladı.

Her gün birçok yapım aralıklarla TRT kanallarında ekrana gelirken özellikle cumartesi günleri nostalji severler için kesintisiz bir dizi gününe dönüşecek.

Cumartesi günü “Nostaljik Diziler Günü” olarak ilan edilirken, diziler peş peşe yayınlanarak izleyicilere adeta bir şölen yaşatılacak.

[Yedi Tepe İstanbul]

Cumartesi günleri; Uğurlugiller, Kuruluş, Perihan Abla, Gülşen Abi, Yedi Numara ve Yeditepe İstanbul dizileri TRT 1’de ara vermeden izleyici ile buluşacak.

TRT 1 Cumartesi Programı;

• 07.45 - Uğurlugiller

• 09.30 - Kuruluş

• 10.55 - Perihan Abla

• 12.50 - Gülşen Abi

• 14.05 - Yedi Numara

• 16:00- Yedi Tepe İstanbul