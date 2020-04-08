Çocuklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmıyor. Çünkü çocukların sokağa çıkması, 65 yaş üstü bireyler gibi tedbir amacıyla yasaklandı. Bu süreçte uzaktan eğitim oldukça önemli. Böylece derslere koronavirüs arası verilmiyor. Çocukların ders dışındaki zamanlarını verimli bir şekilde geçirmeleri de büyük önem taşıyor. Bunun için internet teknolojisi büyük olanaklar sağlıyor. Mesela çocuk müzeleri... Dünyanın dört bir yanındaki çocuk müzeleri, renkli içerikleri ile değişik alanlarda bilgilenme ve farklı kültürleri tanıma konusunda ufuk açıcı nitelikler taşıyor. Çocuklar bu müzelerin internet sitelerine girerek ya da Google Arts&Culture üzerinden basit bir arama yaparak ziyaretlerini gerçekleştirebilir. Dünyanın çeşitli ülkelerindeki çocuk müzelerinden birkaçını derledik...

Heyecan verici öğrenme alanı: Gyeonggi Çocuk Müzesi

Gyeonggi Çocuk Müzesi, Güney Kore’nin ilk bağımsız ve deneyime dayalı müzesi olma özelliğini taşıyor. Çocukların hayal gücünü ve yaratıcılığını artırmak için çeşitli konuları ve kavramları içeren eserleri barındırıyor. Müzenin en büyük özelliklerinden biri de kendi kendine öğrenme deneyimini çocuklara sunması. Çocuklara dünyanın dört bir yanındaki kültürleri tanıma olanağı sunan müzede aynı zamanda pek çok interaktif sergi yer alıyor.

Gyeonggi Çocuk Müzesinin koridorlarında gezinmek için http://gcm.ggcf.kr/ adresini tıklamak yeterli.

Eğlendirirken öğretiyor: Glazer Çocuk Müzesi

Çocuklar, Glazer Çocuk Müzesini ziyaret etiklerinde, interaktif öğrenme laboratuvarı sayesinde değişik keşifler yapıyor. Bazen bir hayvan kliniğinde veteriner bazen bir atölyede mühendis bazen de hastanede çalışan bir doktor olabiliyorlar. Böylece değişik meslekleri tanıma ve deneyimleme şansı elde ediyorlar.

Florida’da bulunan müze, https://glazermuseum.org/ adresi sayesinde sadece bir tık ötede.

Dünya kültürleri bir arada: Uluslararası Çocuk Sanatları Müzesi

Norveç’in Oslo kentinde bulunan müze 1986’da kapılarını açtı. Aynı zamanda dünyanın ilk tam ölçekli çocuk sanatları müzesi unvanına da sahip… Dünyanın 180’den fazla ülkesinde yaşayan çocukların ve gençlerin yaptığı sanat eserleri müzenin koleksiyonlarını oluşturuyor. Değişik coğrafyalardan gelen bu eserlerin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması müzenin en büyük hedefi.

Müze dijital olarak https://www.barnekunst.no/en/ adresi üzerinden gezilebiliyor.

Ufuk açan müze: Tate Kids

Dijital çağın getirdiği yenilikleri kullanan Tate Kids, çocukların ufkunu genişletmeye yönelik çalışmalara imza atıyor. Zengin bir içeriğe sahip olan müze, gerek oyunları gerekse deneme çalışmalarıyla evlerinde oturan çocukların eğitimine katkı sağlıyor. Ayrıca her evde bulunabilecek malzemelerle yapılabilecek sayısız etkinlik fikri de mevcut. Hayal gücünü zorlayarak çocukların ufkunu açan müzeye https://www.tate.org.uk/kids adresi tıklanarak ulaşılabilir.

Zaman makinesiyle yolculuk: Met Kids

Çocukların evde vakit geçirirken bir yandan da öğrenmeye devam etmesi için Met Kids iyi bir alternatif. Örneğin interaktif bir harita sayesinde tıpkı bir zaman makinesinde gibi tarihe doğru seyahate çıkmak mümkün. Değişik kültürlerin tarihine iz sürmek, son derece keyif verici bir deneyim. Bunun yanı sıra ejderhalardan dansçılara, mumyalardan maskelere kadar pek çok sanat eserini görmek ve bilgi edinmek için Met Kids https://www.metmuseum.org/art/online-features/metkids/ adresinde ziyaretçilerini bekliyor.

