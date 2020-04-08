Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl ekim ayında yayımlanan "Geçmişten Geleceğe Kayseri Mutfağı", belediyenin internet sitesinden kitapseverlerin beğenisine sunuldu.

Eser, Kayseri mutfağının geleneksel yemeklerinin özgün tariflerini kayıt altına alırken, bugün yaşamaya devam eden mutfağın Hititlere kadar uzandığını gösteriyor.

[Fotoğraf: AA]

Ramazan Çakmakcı'nın editörlüğünde hazırlanan kitap, Kayseri mutfağının binlerce yıldır kesintisiz yaşayan çok az sayıdaki yerel mutfaktan biri olduğunu gözler önüne seriyor.

[Fotoğraf: AA]

Kitapta, Kayseri tarihinin yanı sıra çorbalar, ana yemekler, ekmekler, sucuk, pastırma, mantı ve yöresel kap, kacak gibi birçok konuda bilgiler yer alıyor.

Yaklaşık 300 sayfadan oluşan kitap, "https://www.kayseri.bel.tr/uploads/pdf/kayseri_mutfagi.pdf" adresinden erişime açıldı.