"Ev Hayat Dolu" sloganıyla yayın akışlarını yenileyen TRT, birçok nostaljik yapımla birlikte yeni içeriklerini de izleyici karşısına çıkarıyor.

Bu içeriklerden biri de, evde kalma döneminde çocukların televizyondan takip edebilecekleri eğitici, öğretici ve eğlendirici bir yarışma programı "Uzaktan Erişim".

Ailecek yarışma, hoş sohbet ve tatlı bir mücadele... Hepsi yeni programımız #UzaktanErişim’de.



Uzaktan Erişim, hafta içi her gün 15.45’te @trt1’de.



TRT ile #EvHayatDolu pic.twitter.com/IOvs9GyahO — ibrahim eren (@ibrahimeren) April 7, 2020

Her bölümde, TRT 1'in ilgiyle izlenen Tozkoparan dizisinin çocuk oyuncularıyla birlikte 3-4 çocuk yarışmacı, bilgisayar ortamında eğlenceli bir şekilde yarışırken izleyenler keyifli vakit geçirecek. Tozkoparan oyuncuları kimi zaman yarışmacıların rakibi kimi zaman da takım arkadaşı olacak.

Toplam beş etaptan oluşan program sırasıyla, Soru Maratonu, Boşluk Doldurmaca, Görsel/İşitsel Sorular, Çoktan Seçmeli ve Meydan Oku yarışlarıyla ekrana gelecek.

Çocuklar bu keyifli yarışmayla hem bilgilenecek hem de eğlenecek. Üstelik programda yarışmanın haricinde, "bugün evde günümü nasıl geçirdim" bölümüyle çocukların evde yaptıkları aktiviteler, yemeler, oyunlar ve deneyler de izleyici ile buluşacak.

Uzaktan Erişim, hafta içi her gün saat 15.45’te TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.