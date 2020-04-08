Özel efektler dizilerin olmazsa olmazı mı? Özel efektler olmadan da hikayeler güzel olabilir. Ancak bu sahneler diziye farklı bir boyut katıyor, duyguların daha iyi aktarılmasına olanak sağlıyor.

TRT’de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinin yönetmeni Doğan Ümit Karaca dizideki çatışma, patlama, yangın sahneleriyle ilgili “Öncelikle bu sahnelerin gerçek bir sebebinin olması lazım. Bir hikayede ya da bir filmin içerisinde aksiyonun, patlamaların ya da çatışmaların olması onu daha güzelleştiren bir şey değil. Hikaye olarak böyle bir gereklilik varsa, anlatılan hikayelere bir hizmeti varsa bu efektif sahnelerin, o zaman kıymetli ve değerli sahneler oluyorlar” diyor

Efekt sahnenin uygunluğuna göre belirleniyor

Özel efektlerin maddi açıdan karşılanabilir olması gerekli. Ayrıca set ortamının bu efektin gerçekleşmesine uygunluğu da önemli. Yapılacak efektin gerekli önlemler aldığında da güvenliği tehdit etmemesi gerekiyor.

Ümit Karaca “Efektler ana hat olarak ikiye ayrılıyor. Özel efektler sette çekim sırasında yapılan efektlerdir. Çatışma sahnelerinde silahların ateş alması, duvarlardan mermilerin sekmesi gibi efektler sette o anda üretilirler. Görsel efekler ise belli bir zeminde, yapmak istediğiniz efekte uygun bir şekilde çekilirler. Sonradan bilgisayar ortamında tamamlanırlar” diyor.

Ümit Karaca özel ya da görsel efekt kullanma kararını nasıl aldıkları ile ilgili de şöyle konuşuyor:

“Sahne için özel efekt mi yoksa görsel efekt mi yapalım seçimi geldiğinde bakılması gereken bazı şeyler var. Biz kararımızı verirken, sahnenin ve dekorun özel efekte uygunluğuna bakıyoruz. Ayrıca efektin maliyeti ve güvenlik açısından bir problem bulunup bulunmadığı da önemli.”

“Gerçek bir mayın patlamasının alevi yoktur”

Özel efektlerin gerçekçi olmasının yanı sıra göze hitap etmesi de gerekiyor. İzleyiciye yapay bir görüntü sunmak sahnenin duygusunun kaybolmasına ya da izleyiciye geçememesine neden olabilir. Ancak sahnenin duygusunu artırmak ve göze hitap etmek için bazı gerçekliklerden de fedakarlık edilebiliyor.

Dizinin özel efektlerini yapan Onur Ozan Önal “Bu dizide daha çok kullandığımız özel efektler genelde kaza, vurulma, patlama gibi sahnelerde oluyor. Özel efektlerin gerçekliğini birebir sağlamıyoruz aslında. Daha çok sahnenin duygusunu verecek şekilde yapıyoruz. Örneğin gerçekte bir mayın patlamasının alevi yoktur. Biz görsellik katmak için alev ekliyoruz” diyor.

Payitaht Abdülhamid dizisinin ikinci ekip yönetmeni Volkan Kapkın ise bir efekt kullanılan sahnelerde gerçekçiliği artırmak için önemli olanları şu şekilde sıralıyor:

“Gerçekliği sağlamak için en önemli şey zamanlama. Daha sonra koreografilerin doğru açılardan çekilmesi geliyor. Üçüncü önemli husus da bu koreografileri gerçekleştirecek oyuncularımızın koreografileri defalarca çalışması ve hazır olması gerekiyor. Gerçekçiliği bu şekilde sağlıyoruz. Patlama sahnelerinde ise set ortamında kontrollü ve güvenli bir şekilde küçük çaplı bir patlama sahnesi çekiyoruz. Daha sonrasında ise bilgisayar ortamında bu patlama efektini sahnenin gereksinimine göre çoğaltıyor ya da büyütüyoruz.”