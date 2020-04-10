Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), bünyesinde hizmet veren Mehmet Akif Araştırmaları Merkezi'nin yayınladığı 9 kitaptan oluşan seti, online erişime açtı.

Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla "evde kal" çağrılarına uyarak dışarı çıkmayan kitapseverler, her türlü bilgi ve kaynağa internet aracılığıyla ulaşabilecek.

TYB Kurucusu ve Mehmet Akif Ersoy Araştırmaları Merkezi Başkanı Mehmet Doğan, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Mehmet Akif Ersoy ile ilgili çok kitap var tabii ki ama bizim esas amacımız onun hakkında yeni araştırmalar, bilgiler ve yorumları ortaya çıkarmaktı. İlk bilgi şölenimiz 2007 senesinde 'Türkiye'de Modernleşme ve Gençlik' başlığıyla başlamıştı. Bu bilgi şölenlerinin her birinde 30-35 bildiri sunuldu. Bunlar, üniversitelerdeki akademisyenler ve Mehmet Akif üzerine çalışan araştırmacılar tarafından sunulan bildirilerden oluşuyor. Bugün de bu kaynağı, faydalı olacağını düşündüğümüz için internet üzerinden açık kaynak olarak insanların erişimine sunuyoruz."

Online erişime açılan eserler...

Milli Şair Ersoy'la ilgili TYB'nin düzenlediği bilgi şölenlerinde sunulan tebliğlerin derlemesinden oluşan eserler şunlar:

"Türkiye'de Modernleşme ve Gençlik", "Mehmet Akif Dönemi ve Çevresi", "Mehmet Akif Edebi ve Fikri Akımlar", "Mehmet Akif Edebiyat ve Düşünce", "Mehmet Akif Milli Mücadele ve İstiklal Marşı", "Mehmet Akif ve Gölgeler", "Mehmet Akif 100 Yıl Sonra Berlin'de", "Mehmet Akif Asım ve Gençlik" ile "80 Yıl Sonra Mehmet Akif Ersoy Bilgi Şöleni."

Online erişime açılan eserlere Mehmed Akif Araştırmaları Merkezinin "https://mehmetakifarastirmalari.com/yayinlar/" adresinden ulaşabilecek.