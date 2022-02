"Alo alo Muhterem Samin. Burası İstanbul telsiz telefonu"

6 Mayıs 1927'de "İstanbul radyosu" bu anonsla yayın hayatına başladı.

Türkiye'deki 95 yıllık radyo yayıncılığı tarihinde TRT Radyo hep öncü konumda oldu.

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye'nin açık ara en çok dinlenen radyo programı kanalına sahibiz"

TRT Radyo Dairesi Başkanı Ahmet Akçakaya, Radyo Günü ile ilgili şunları söyledi:

"1990'lı yıllarda özel radyoların yayına girmesi ile birlikte TRT radyoları bizleri elbette rekabete alıştırdı ve ona göre yeniden yapılandırdık kendimizi. Bugün hala AB grubunda Türkiye'nin açık ara en çok dinlenen radyo programı kanalına sahibiz, tüm kişilerde de liderliğini hemen ardında oturuyoruz. Bu anlamda kamu yayıncılığı hizmet olarak kamu yararını gözeterek yaptığımız yayıncılıkta hiç geri durmadık ve önderlik ettik, liderlik ettik ve etmeye devam edeceğiz."

[Fotoğraf: AA]

13 Şubat Dünya Radyo Günü olarak kutlanıyor

1946 yılında hizmet vermeye başlayan Birleşmiş Milletler radyosunun kuruluş tarihi olan 13 Şubat, "Dünya Radyo Günü" olarak kutlanıyor.

Türkiye 100 yıla yakın tecrübesi ve 1000'e yakın radyo ile Avrupa'nın en geniş radyo ağına sahip ülkelerinden.

TRT, yayınlarına 17 radyo kanalıyla ve 40'tan fazla dilde devam ediyor

13 Şubat Dünya Radyo Günü'nün bu yılki teması "radyo ve güven"....

Araştırmalarda, medyada en güvenilir iletişim aracının radyo olduğunu belirten Akçakaya, "Radyo bu anlamda ne kadar insanca ve insana ait bir yayın biçim olduğunu da ortaya koyuyor" dedi.

TRT, bugün 17 radyo kanalı ve dijital mecralar üzerinden yaptığı 40'tan fazla dilde yayınla alanında öncü olmayı sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Radyo Günü" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayınladığı mesajla 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü kutladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından Çamlıca Televizyon Kulesi'nin olduğu bir görselle şu paylaşımda bulundu:

"Günün her saatinde, hayatın her alanında, memleketimizin her köşesinde milyonlarca insanımıza hizmet sağlayan radyo camiamızın ve radyo emekçisi kardeşlerimin 13 Şubat Dünya Radyo Günü’nü tebrik ediyorum."

Günün her saatinde, hayatın her alanında, memleketimizin her köşesinde milyonlarca insanımıza hizmet sağlayan radyo camiamızın ve radyo emekçisi kardeşlerimin 13 Şubat #DünyaRadyoGünü’nü tebrik ediyorum. pic.twitter.com/ohdsUkMhf2 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 13, 2022

TRT Genel Müdürü Sobacı'dan "Dünya Radyo Günü" mesajı

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Zahid Sobacı da Dünya Radyo Günü kapsamında bir mesaj paylaştı.

TRT Radyoları'nın dünyanın 7 kıtasına ulaştığını belirten Sobacı şu ifadeleri kullandı:

"Uzakları yakın eden TRT Radyoları, özgün yayınları ile ülkemizin en ücra köşelerine ve dünyanın 7 kıtasına ulaşmaya devam ediyor. Arif olanı yaşatan, ona değer katan mahirler başta olmak üzere, herkesin Dünya Radyo Günü'nü en kalbi duygularımla kutlarım."