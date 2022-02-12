UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Surları ve Hevsel Bahçeleri ile camiler, kiliseler, hanlar gibi tarihi dokusuyla göz kamaştıran kadim şehir Diyarbakır, verimli topraklarında yetişen ürünleri ve zengin mutfağıyla gastronomi alanında da ilgi çekiyor.

Yöreye özgü ürünler, Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvurularla birbiri ardına coğrafi işaret belgesi alarak tescilleniyor.

Kentin en çok bilinen karpuz, burma kadayıfı, örgü peyniri ve Karacadağ pirincinin ardından farklı zamanlarda yapılan başvurularla kaburga dolması, ayvalı köfte, armut tatlısı, meyir çorbası, babaganuç, badem ezmesi, boğazkere üzümü, dalak dolması, ekşili dolma, erikli yaz türlüsü, et eşkenesi, hırçikli meftune, kabak meftunesi, kenger boranisi, kuru dolması, lebeni, mastava aşı, simindirik çorbası, tavuk eşkenesi, tirit, üsküre kebabı, incaz hoşafı, içli köfte, şehriye ve Çermik biberi coğrafi işaret belgesi aldı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mehmet Kaya, son 2 yıldır ilin yemek ve ürünlerinin tescili için büyük bir çalışma içinde bulunduklarını ve bu çalışmanın kent için çok önemli olduğunu söyledi.

Yöresel ürünlerin bir zenginlik olduğunu ve bunun belli bir süreyle sınırlandırılamayacağını belirten Kaya, insanlık var oldukça bu zenginliğin süreceğini kaydetti.

Bugüne kadar kent olarak bu zenginliği tam ortaya çıkaramadıklarını dile getiren Kaya, ancak son zamanlarda yaptıkları çalışmalarla önemli ürünlerinin tescil sayısını artırdıklarını aktardı.

1 yılda 23 ürün tescillendi

Daha önce kentin 6 ürününün tescil aldığını anımsatan Kaya, geçen yıl nisandan şimdiye kadar 23 ürününün tescillendiğini, bugün itibarıyla Diyarbakır'da tescillenen ürün sayısının 29'a çıktığını vurguladı.

Kaya, 15 başvurunun da şu an askıda olduğunu, bütün işlemlerinin tamamlandığını, süresi dolduktan sonra onların da tescilleneceğine dikkati çekerek, ayrıca dosyalarını hazırladıkları, Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurusu yapacakların ürünlerin bulunduğunu bildirdi.

Ürünleri tescil etmekle işlerinin bitmediğini dile getiren Kaya, "Artık biz bunları tescilledik. Tabii bu tescilimiz burada kalmayacak. Bunu dünyaya pazarlayacaksak dünyadaki patentini de almak zorundayız. Bununla ilgili de çalışmalarımız var." dedi.

Gastro İnovasyon Merkezi açılacak

Tarihi bir mekan olan odanın hizmet binasını yakın zamanda "Gastro İnovasyon Merkezi"ne dönüştüreceklerini belirten Kaya, merkezle ilgili desteklerinden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına teşekkür etti.

Merkezde tescilli ürünlerin tanıtılacağını, yapımının öğretileceğini aktaran Kaya, akademik çalışmaların da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Yöreye özgü tatların tespiti için yürütülen çalışmalara değinen Kaya, halen evlerde yapılan veya ticari mekanlarda satılan ürünleri de tescilleyerek bilinir hale getirmek istediklerini anlattı.

Hedeflerinin sadece ürünlerin tescil sayısını artırmak olmadığını ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Hedefimiz bunu önemli bir ticari gelir kaynağına dönüştürmek. Buna dönüştürmezseniz evet bir belge alıyorsunuz ama sonuçta bu belge de zaman içerisinde unutulup gidiyor. Bunun kesinlikle ticarileşmesi gerekiyor. Gastro İnovasyon Merkezi ile ticari mekanları da bu işin içerisine koyacağınız. Tescilini aldığımız ürünün satılmasını sağlayacak çalışmayı yapacağız. Bu şekilde bu ürünleri yaygınlaştıracağız."

Tescillenen ürünlerinin kentin ekonomisine sunacağı katkılarına değinen Kaya, bazı ziyaretçilerin özellikle bu lezzetleri tatmak için kentte geleceğini anlattı.

Son dönemlerde gastronomi turizm turlarının tatil turlarının içerisinde çok fazla rağbet gördüğünü belirten Kaya, "İnsanlar artık gastronomi turu adı altında 3-5 gün o kenti gördüğü kadar lezzetlerinin de tadına bakıyor. 5 milyon turist hedefine çok önemli bir ticari katkısı olacak. Ayrıca, bu tescilli ürünler restoranlarda yapılacak. Bu da işletmelerimize kazanç sağladığı gibi ilimize de çok önemli bir ticari katkısı olacak." ifadelerini kullandı.