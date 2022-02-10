Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 22:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
MSB'den nostaljik paylaşım
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Mücadele yıllarında faaliyet gösteren Ankara'daki askeri fabrikada, top mermilerinin yapım, bakım ve onarımlarını gösteren fotoğrafları paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından, Milli Mücadele yıllarında faaliyet gösteren Ankara'daki askeri fabrikadan önemli fotoğraflar paylaşıldı.
1921-1922 yıllarına ait tarihi fotoğraflarda; top mermilerinin yapım, bakım ve onarım süreçleri gözler önüne serildi.
Millî Mücadele yıllarında faaliyet gösteren Ankara'daki askerî fabrikada, top mermilerinin yapım, bakım ve onarımlarını gösteren 1921-1922 yıllarına ait tarihî fotoğraflar...#MSB #TarihteTürkOrdusu #tbt #siyahbeyaz pic.twitter.com/GMQMgyldpM— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 10, 2022
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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