Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 21:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ firarisi mağarada yakalandı
Firari olarak aranan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Kütahya koordinatörü M.Y., Bolu'nun Seben ilçesinde gizlendiği mağarada yakalandı.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında aranan örgütün sözde Kütahya Koordinatörü "Salih" kod adlı M.Y'nin Seben ilçesinde bir evde gizlendiği ihbarı üzerine ortak çalışma başlattı.
Kaşbıyıklar köyündeki bir adrese operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, şüphelinin kaçtığını tespit etti.
Mağarada gözaltına alındı
Bölgede yürütülen arama çalışmalarında şüpheli, saklandığı bir mağarada gözaltına alındı.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen M.Y. işlemlerinin ardından Kütahya'ya gönderilecek.
Etiketler: Bolu FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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