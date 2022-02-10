Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 22:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
İnternetten sahte ilanla bungalov kiralayan kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, kendisini bungalov işletmecisi olarak gösterip sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı.
İhbarları değerlendiren Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, T.Y'nin, internetten kendisini Sapanca'daki bazı bungalovların işletmecisi gibi göstererek çok sayıda kişiden kapora aldığını tespit etti.
Ekipler, sahte ilanlarla rezervasyon alan ve çok sayıda kişiyi dolandıran şüphelinin Adapazarı ilçesindeki evine operasyon düzenledi.
Evdeki aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi, şüpheli T.Y. gözaltına alındı.
T.Y'nin hırsızlık ve dolandırıcılık başta olmak üzere çok sayıda suçtan kaydı olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Dolandırıcılık
Son Haberler
- 23:04
- 23:22
- 22:57
- 22:54
- 23:02
Sıradaki Haber
Bazı il ve ilçelerde eğitime kar engeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz