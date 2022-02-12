Anadolu'nun manevi mirasında müstesna yeri olan Hacı Bayram'ın hayatı ilk kez dizi oldu.

Dizi, Ankara'da Kara Medrese'deki Molla Numan'ın Hacı Bayram'a dönüşümünü ekranlara taşıyor. Onun "Bildim, Buldum, Oldum" düsturunu anlatıyor.

Hacı Bayram-ı Veli'yi Burak Sevinç, Ayşe Hatun'u Sena Çakır, Somuncu Baba'yı Hüseyin Soysalan, Abdal Murad'ı Atakan Yarımdünya canlandırıyor.

İzleyiciyle buluşan diziyi oyuncuları anlattı

TRT 1'de ilk bölümü yayınlanan "Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli"yi, dizinin oyuncuları anlattı ve tarihi kişilikleri canlandırmanın mutluluğunu paylaştı.

Bu kadar eski bir dönemi anlatan yapımda daha önce yer almadığını söyleyen Burak Sevinç, "Yaşantısından kıyafetine kadar hiçbir bilgim açıkçası yoktu. Çok önemli yaşamış olan bir zatı canlandırmaya çalışmak bir oyuncu olarak bambaşka bir tecrübe oldu benim için." dedi.

Dizide Ayşe Hatun karakterini canlandıran Sena Çakır da "Cesur korkusuz bir yörük kızı. At üstünde kılıç kuşanan ok atan bir kız. Numan'ın Hacı Bayram Veli olma yolundaki en büyük destekçilerinden biri diyebilirim." şeklinde konuştu.

Oyuncu Atakan Yarımdünya da duygularını şu şekilde paylaştı:

"Abdal Murad bir meczup, dizi genelinde iyiliğin sembolü ben oradan çıktım. Hayatı boyunca yaptığı her şeyi sınav olarak kendine benimsemiş ve o yolda ilerleyen biri. Saf, temiz."

Somuncu Baba'yı canlandıran Hüseyin Soysalan da yaptığı açıklamada, "Somuncu Baba öyle hemen anlatılacak gibi çok da kolay bir karakter değil ama 1300 sonlarında 1400 başlarında Osmanlı'nın mihenk taşlarından. İnsan-ı kamil. Ondan alınacak mesajlar aslında çok net. Kesinlikle doğrular, yalansız bir dünya ve hani dinimizin emrettiği her şeyi insanın üstünde barındırması adaletli olması." dedi.

Çekimler 7 ay sürdü

26 bölümden oluşan dizi için İstanbul'daki sette, 14'üncü yüzyılın Ankara, Bursa ve Adana şehirleri aslına uygun inşa edildi. Çekimler 7 ay sürdü. Senaryosunu İsa Yıldız'ın kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini Kamil Aydın ve Yücel Hüdaverdi yapıyor.

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli, her Cuma saat 20'de TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.