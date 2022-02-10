Deniz ticaretinde milattan önce 7. yüzyıldan bu yana aktif şekilde kullanılan bir liman kenti olan Sinop, aynı zamanda yüzyıllardır fırtınalı havalarda Karadeniz'in dev dalgalarında yol almakta güçlük çeken yük gemilerine de güvenli doğal liman hizmeti sundu.

Kentin su altı kültürel mirasının gün yüzüne çıkarılması amacıyla da çalışma başlatıldı.

[Fotoğraf: AA]

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Sinop Üniversitesince yürütülecek ve 18 ayda tamamlanacak araştırma çerçevesinde Su Altı Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde oluşturulan 8 kişilik ekip, batıkların yer tespitini yaparak tarihi geçmişini belirleyecek.

Çalışma sonunda ortaya çıkarılacak batıkların bakanlık tarafından dalış turizmine kazandırılması amaçlanıyor.

Tespit edilen en eski batık Roma dönemine ait bir gemi

Sinop Üniversitesi Su Altı Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Babür Mehmet Akarsu, Sinop'un su altı kültürel miras bakımından zengin bir kent olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Akarsu, Sinop'un deniz ticaretinin yanında geçmişinde savaşlarının da yaşandığı bir kent olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Su altındaki kültürel mirası Sinop turizmine fevkalade müspet etkiler yapabilecektir. Çünkü su altında tüm dönemlere ait kültür miraslarına sahibiz. Yani Roma dönemine ait batıklar var. Yine Bizans dönemi batık kalıntıları var. Bunların dışında Osmanlı döneminden kalma gemi enkazları var. 30 Kasım 1853'te bizim için kahramanca savaşarak şehit olan denizcilerimize ait gemi, top, tüfek gibi buluntular var."

Akarsu, bugüne kadar tespit edilen en eski batığın Roma dönemine ait bir gemi olduğuna dikkat çekerek, "Yapılacak kapsamlı su altı yüzey araştırmasıyla farklı batıklara ulaşacağımızı düşünüyoruz. Milattan önce 7. yüzyıl öncesine ait batıklar da bulabiliriz" dedi.