Uluslararası Berlin Film Festivali Berlinale, koronavirüs önlemleri gölgesinde başlayor.

Açılış, Fransız yönetmen Francois Ozon'un "Peter von Kant" filminiyle yapılacak.

TRT ortak yapımı "Klondike" filmi seyirciyle buluşacak

Festivalde, Maryna Er Gorbach'ın yönetmen koltuğuna oturduğu, TRT ortak yapımı "Klondike" filmi Panorama bölümünde gösterilecek.

Türk ev kadını Rabiye Kurnaz'ın oğlu Murat'ın Guantanamo'dan serbest bırakılması için yaptığı mücadeleyi anlatan "Rabiye Kurnaz, George W. Bush'a Karşı" filmi de seyirciyle bulaşacak.

Festivalin ödül töreni 16 Şubat'ta yapılacak

Ffilmlerin gösterileceği Berlinale Palast sinemasının önünde ve festival alanında hazırlıklar tamamlandı. Festival boyunca salgın sebebiyle sıkı tedbirler alınacak.

Sinemalara yarı kapasite izleyici kabul edilecek. Katılımcılar için aşılanmak ya da koronavirüs geçirip iyileşmiş olmak anlamına gelen "2G Plus" kuralı geçerli olacak. Ayrıca bu kişiler, günlük negatif test ibraz edecek ve maske takacak.

18 filmin "Altın ayı" ödülü için yarışacağı 72'nci Berlinale’de 69 ülkeden 256 film gösterilecek. Festivalin ödül töreni 16 Şubat'ta yapılacak.

Salgın öncesi 1 gün olan "halk günü" bu yıl 4 güne çıkartılacak ve 17-20 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Berlinale, geçen yıl salgın sebebiyle iki bölüm şeklinde düzenlenmişti.