Sadece 18 günde 1 milyon, 6 hafta içinde 2 milyon seyirciye ulaştı.

TRT ortak yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmi, rekorlarla yoluna devam ediyor.

1 Ocak'ta vizyona giren film gösterimdeki 6'ncı haftasında da liderliği bırakmadı.

Salgın döneminde en çok izlenen Türk filmi oldu

“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmi, sadece Türkiye'de değil, Avrupa başta olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'da da 1000'i aşkın salonda vizyona girdi.

Türkiye'de vizyona girdiği ilk hafta gişe rekoru kıran film, salgın döneminde en çok izlenen Türk filmi olmayı başardı.

Gişenin liderleri TRT'den

Geçen hafta sinemalarda en çok izlenen ilk üç film TRT ortak yapımları olmuştu. Bu hafta sonu da izleyici ilgisi devam etti.

Gişenin lideri “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” 6 hafta sonunda 2 milyon 20 bin izleyiciye ulaştı.

5 haftada 974 bin 885 seyirciye ulaşan "Aslan Hürkuş Kayıp Elmas" üçüncü sırada yer aldı.

"Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2" ise 272 bin 939 seyirci ile haftayı dördüncü sırada kapattı.

'Malazgirt 1071' filmi 11 Şubat'ta vizyonda

TRT ortak yapımı 'Malazgirt 1071' filmi de seyirciyle buluşmaya hazır.

Anadolu'yu Türk vatanı yapan 'Malazgirt Meydan Muharebesi’ni ilk kez anlatan film, 11 Şubat'ta vizyona girecek.

Böylece TRT ortak yapımı 4 film ilk kez aynı anda beyaz perdede olacak.

