Salgın sürecinde evindeki nesnelerin resimlerini çizen Sanatçı Dilek Yalçın, eserlerini bir araya getirdiği sergisine "Nesnelerin Masumiyeti" adını verdi.

Yalçın'ın eserlerinde kullandığı canlı ve parlak renkler, umut dolu mesajlar içeriyor.

"Unutulmaya yüz tutmuş eşyaları resmederek başladım"

Yapıtlarında kadınların iş yaşamında karşılaştığı zorluklara ve mülteci sorununa da dikkat çeken Yalçın yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"Evde bulunan aslında unutulmaya yüz tutmuş eşyaları resmederek başladım kalemler, disketler, eski çantalar, valizler, kupalar filmde yer buldu. Daha sonra bu evrildi biraz tasarım harikası eşyalara dönüştü"

"Sosyal meselelere çözüm üretmeye çalışıyorum"

"Sosyal meseleleri sadece dile getirmeyi değil çözüm üretmeye çalışıyorum. Sergime ilgi gerçekten çok yoğun. Özellikle genç arkadaşlardan ve çocuklardan çok güzel tepkiler alıyorum. Bunların hepsi beni coşturan ve daha çok üretmeye bir sonraki planlarımı yapmaya teşvik eden veriler oluyor.

Ankara'da CerModern'deki sergi 27 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek. Sergi, Ankara'dan sonra yurt dışında 5 şehirde sanatseverle buluşacak