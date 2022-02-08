Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 15:16Son Güncelleme: Kaynak: DHA
2 bin yıllık tarihi köprü geçişlere kapatıldı
[Fotoğraf: DHA]
Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, Roma döneminden kalma 2 bin yıllık tarihi taş köprü, taşkınlar nedeniyle zarar gördüğü için yaya geçişlerine kapatıldı.
Çolaklar Mahallesi’nde bulunan Karasu Çayı üzerinde eski yerleşim yolu olarak kullanılan 2 bin yıllık taş köprü, yoğun yağışlar nedeniyle oluşan taşkınlardan olumsuz etkilendi.
Tarihi köprü, İslahiye Belediyesi tarafından geçici olarak yaya geçişlerine kapatıldı.
Zabıta ekiplerince köprü girişlerine şerit çekilerek önlem alındı.
Etiketler: Gaziantep Roma Dönemi
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