Karabükte İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kentte Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) Büro Amirliğinin kurularak faaliyete geçtiğini, çevreye verilen zarar ile hayvanlara yönelik eziyet ve kötü muamelenin önlenmesi noktasında personellerin görevlendirildiğini belirtti.

HAYDİ ekiplerince salgın döneminde ve yoğun kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yiyecek ve su dağıtımı yapıldığını aktaran Tuğ, Yapılan ihbarların süratle değerlendirildiğini söyledi.

Tuğ, geçen yıl 116 ihbar yapıldığını anımsatarak, "Tehlike arz eden yasaklı ırk köpek besleme ve hayvana eziyet suçlarından 6 kişiye toplam 35 bin 802 lira idari yaptırım uygulandı" bilgisini paylaştı.