İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde 17 yaşında S.C.Y.'nin kullandığı hafif ticari araç, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Araç, önce kaldırımda yürüyen Kubilay Sütlü'ye, daha sonra park halindeki araçlara çarptı. Bu sırada kaldırımda oturan iki kadın ise kazadan kıl payı kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kubilay Sütlü'yü hastaneye kaldırdı.

Sütlü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aracın sürücüsü S.C.Y. ve C.S.S. ise hafif yaralandı.

Olay sonrası aracın sürücüsü S.C.Y. adli makamlarca serbest bırakıldı.