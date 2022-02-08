Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 14:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da tır kazası trafiği durdurdu
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Büyükçekmece'de seyir halindeki tır yağışın da etkisiyle kayarak yan döndü. Tırın yolu kapatması nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor.
D-100 kara yolunda seyir halindeki Halil Özdemir'in kullandığı tır, Ankara istikametinde seyir halindeyken Büyükçekmece Güzelce mevkisinde kayarak yan döndü.
Kazada hafif yaralanan sürücü Özdemir, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Ankara istikametinde aksama
Tırın dorsesinin yan dönerek yolu kapatması nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikameti Büyükcekmece mevkisinde trafik akışı durdu.
Ulaşımın sağlanamaması nedeniyle bazı araçlar ters yönden yaklaşık 400 metre gidip yan yola bağlanarak Ankara yönüne devam etti.
Bölgeye gelen ekiplerin aracı kaldırma ve trafiği açma çalışması sürüyor.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası İstanbul
Son Haberler
- 15:19
- 15:04
- 15:00
- 15:05
- 15:06
Sıradaki Haber
Çorlu Deresi taştı: Tarım alanlarını su bastı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz